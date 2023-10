Olympiacos-Panathinaikos, il derby dei veleni: spunta il giallo del referto

Le condizioni di Juankar, che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale “Ygeia” di Atene, sono apparse subito serie. Come riportato da As il giocatore è stata riscontrata una commozione cerebrale labirintica con perdita dell'equilibrio, nausea e vertigini, oltre che una parziale perdita dell’udito .

Sembra scontata la sconfitta a tavolino per l’Olympiacos, oltre ad una pesante multa e alla squalifica del campo, ma a tal proposito è nato un giallo riguardo il medico che ha refertato Juankar. Secondo il Panathinaikos, il dottor Christos Gogos avrebbe cambiato opinione nel corso delle ore, parlando di condizioni in via di miglioramento, scenario che potrebbe condizionare il verdetto del giudice sportivo: "Il Panathinaikos richiede per iscritto il parere del medico di gara, affinché possa essere intrapresa un'azione legale nei suoi confronti" si legge nella nota del club biancoverde.