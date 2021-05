Olympiacos shock: El Arabi condannato a un anno di reclusione

L'attaccante è finito nei guai per un pestaggio a due minorenni

Brutte notizie per l' Olympiacos . Il club greco, infatti, si trova a dover fare i conti con la vicenda di Youssuf El Arabi . L'attaccante è stato condannato da un tribunale francese a un anno di reclusione. A questa sanzione si sommano anche 3 mila euro di multa. Questo il verdetto del processo al giocatore che era stato coinvolto in un caso di pestaggio di due adolescenti a Montpellier.

Questo episodio risale al 2017 quando l'attaccante marocchino, insieme ai due fratelli e al cognato, si è reso protagonista di una violenta lite, poi degenerata, con due ragazzini. I due giovani coinvolti avevano 16 e 13 anni. Il motivo della contesa era stato il lancio di bottiglie di vetro sulla terrazza di una casa dove El Arabi alloggiava con la sua famiglia per festeggiare la fine del Ramadan. Ora la situazione si fa complicata per il giocatore e per il club greco.