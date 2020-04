Onana apre al Barcellona: “Quella è casa mia. Ci tornerei sicuramente”

Non è semplice rifiutare il richiamo di casa. Barcellona rievoca piacevoli ricordi ad André Onana. Il portiere camerunese è esploso con l‘Ajax, ma ha fatto le giovanili nella Cantera del Barcellona, totalizzando 178 presente prima di trasferirsi in Olanda nel 2015. L’estremo difensore non ha negato il suo desiderio di tornare un giorno tra i Blaugrana. Lo ha confessato ai microfoni di Canal + Afrique: “Come detto, Barcellona è casa mia. E se ci fosse la possibilità di tornare lo farei. Ma ora è uno scenario lontano, sono il portiere dell’Ajax e vedremo cosa succederà al termine della stagione”.