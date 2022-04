Onana, che attacco: “L’Ajax potrebbe lasciarlo marcire sugli spalti”

Il portiere sta collezionando diversi errori di recente e il motivo potrebbe essere la poca concentrazione visto il futuro lontano dall'Ajax.

Qualche intervento goffo di troppo ultimamente per André Onana , portiere dell' Ajax prossimo all'addio e all'indossare la maglia dell' Inter . Per questa ragione non sono mancate delle forti critiche da parte di stampa e anche ex giocatori.

Tra questi anche Pierre van Hooijdonk , ex attaccante e oggi opinionista dei canali NOS, che ha criticato duramente il portiere del Camerun intervenendo a Studio Voetbal come riportato da vi.nl . L'estremo difensore si è trovato a commettere l'ennesima papera in Ajax-Sparta Rotterdam e la ragione potrebbe essere la poca concentrazione sulla causa olandese.

A MARCIRE... - "Onana si è giustificato dicendo di non giocare da molto tempo e ritengo che anche l'Ajax sia colpevole di questa situazione. Lo hanno messo in porta, ma avrebbero potuto anche farlo marcire sugli spalti", il duro commento di van Hooijdonk. "Tutti sanno che andrà in Italia (all'Inter, ndr) e non si è comportanto molto bene con l'Ajax... Lo scenario è il seguente: il pubblico, in parte, non è contento di lui e questa cosa che si rafforza quando si inizia a sbagliare come sta facendo lui. Poi c'è una situazione palese in cui lo stesso giocatore si allontana ancora di più dal suo club con certe dichiarazioni".