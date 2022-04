Onana “congedato”: non giocherà più con l’Ajax fino alla fine della stagione

Il portiere non dovrebbe più giocare con gli olandesi

Secondo il De Telegraaf, infatti, dietro l’assenza del portiere camerunese dalla finale di Coppa d’Olanda che l'Ajax ha giocato e perso a Pasquetta contro il Psv Eindhoven non ci sarebbe solo l’infortunio all’inguine che ha spinto il tecnico Erik Ten Hag a mandare in campo Maarten Stekelenburg ma anche la volontà di non far giocare più il calciatore con la squadra.