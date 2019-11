Onana: “I club non si fidano dei portieri di colore: non sanno concentrarsi”

“Alcuni club non si fidano dei portieri neri”. André Onana torna alla carica su un tema estremamente delicato. Il numero uno dell’Ajax, infatti, aveva già sottolineato come vi fosse una certa disparità di trattamento tra gli estremi difensori di colore e gli altri. Tuttavia le sue parole a RMC Sport sono destinate a far discutere: “E’ una realtà, bisogna solo guardarlo, non sono io a dirlo. Non sono uno specialista nell’allenamento, hanno le loro ragioni. E spesso dobbiamo ammettere che i portieri di colore mancano di concentrazione…”.