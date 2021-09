Onana-Inter, affare possibile. L’Ajax: “Nessun rinnovo in vista”

Onana potrebbe diventare il prossimo portiere dell'Inter. L'Ajax, infatti, ha ammesso apertamente di non essere riuscito a rinnovare il contratto

L'Inter è in cerca di un estremo difensore per il dopo Handanovic e sembra aver trovato il sostituto ideale in André Onana. Il portiere è pronto a lasciare l'Ajax al termine della stagione. Il giocatore ha rifiutato il rinnovo del contratto e sembra ormai promesso sposo dei nerazzurri. Una conferma in questo senso viene dalle parole del Direttore Sportivo dei Lancieri, Marc Overmars ai canali ufficiali del club olandese: "Abbiamo provato a lungo ad estendere il suo contratto, ma non ci siamo riusciti. Poi gli abbiamo dato l'opportunità di accordarsi con un'altra squadra quest'estate, e non è successo. Per ovvie ragioni, noi dobbiamo andare avanti, non possiamo continuare ad aspettarlo. Potrebbe partire anche a gennaio, ma se non riterremo sufficienti le offerte che riceveremo se ne andrà gratis a giugno". Insomma l'affare Onana-Inter sembra davvero realizzabile, con grande gioia dei tifosi nerazzurri. Bisognerà solamente attendere i prossimi contatti.