Onana, la frecciata di un ex compagno: “Non penso sia un grande atleta”

Andre Onana dal 1° luglio sarà ufficialmente un nuovo giocatore dell' Inter . Un buon affare per la squadra nerazzurra che l'ha acquistato a costo zero dall' Ajax . Ma proprio dall'ambiente dei Lancieri, arriva qualche polemica. Intervistato dal magazine Helden, il portiere Remko Pasveer , 38enne che ha condiviso con l'estremo difensore lo spogliatoio nel corso dell'ultima stagione, ha fornito un ritratto non proprio dei migliori dell'ex compagno.

FRECCIATA - "Dopo essere stato sospeso per doping, Andre è andato per la sua strada senza dire granché. Questo ha infastidito alcuni dei compagni nello spogliatoio, ha spiegato Pasveer. "Giudico solo ciò che ho visto, ma non credo sia veramente un atleta top. Probabilmente prima della vicenda doping era diverso, ma non credo sia uno di quelli che vogliono fare qualsiasi cosa per migliorare. André ha talento, all'Ajax ha avuto un buon momento ma alla fine si è preoccupato soprattutto di se stesso". Staremo a vedere se ci sarà una risposta a tali parole e soprattutto come si comporterà Onana all'Inter già tra qualche settimana.