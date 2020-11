Orlando City, favola Schlegel: fa il difensore ma para rigore decisivo contro New York City

Incredibile quanto accade in MLS tra Orlando City e New York City, semifinale di Eastern Conference. Dopo la conclusione dei tempi regolamentari sull’1-1, le due formazioni si sono portate fino ai calci di rigore dove un inatteso protagonista di è preso la scena. Parliamo di Rodrigo Schlegel che di mestiere fa il difensore ma che per l’occasione si è trovato… a fare il portiere.

Favola Schlegel: para rigore decisivo per la vittoria

Equilibrio totale tra le due squadre che danno spettacolo con una serie di rigori ad oltranza, sino a quando non accade qualcosa di imprevisto. Gallese, portiere titolare che fino a quel momento stava regolarmente provando a parare i penalty, vieneespulso per somma di ammonizioni dall’arbitro nel bel mezzo della sequenza per essersi mosso in anticipo e non aver tenuto almeno un piede sulla linea al momento della conclusione avversaria.

Risultato? Rodrigo Schlegel si presenta al suo posto a improvvisarsi estremo difensore.Movenze non certo tipiche del ruolo ma grande efficacia come nel caso della parata decisiva ai danni di Thorarinsson. Un salvataggio che regala, grazie al rigore successivo vincente di un suo compagno, la vittoria e la qualificazione al turno successivo.

Festa immensa e calciatore portato in trionfo ed esaltato da tutti suoi social. Una notte indimenticabile per Orlando City e per lui…

Questa la serie dei rigori completa con tanto di espulsione di Gallese.