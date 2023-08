Orlando City, l’allenatore: “Con Messi come in un circo. Meritava di essere espulso ma…”

"E' stato come assistere ad un circo. C'era un secondo giallo clamoroso per Messi che non è stato dato. A me non interessa che si tratti di Leo, deve essere trattato come tutti gli altri. Bisogna fare le cose in modo corretto e non è stato così". Questa la sfuriata di Oscar Pareja, tecnico dell'Orlando City dopo aver perso 3-1 per mano di Lionel Messi. L'allenatore rivendica un comportamento troppo tollerante nei confronti del campione argentino dell'Inter Miami, che rischia di compromettere l'andamento delle partite. Sempre in conferenza stampa, il tecnico ha poi parlato di un calcio di rigore - poi realizzato da Messi - secondo lui inesistente: "Anche in quest'occasione, c'è stata una simulazione molto chiara e facile da vedere per il direttore di gara. Ma nulla da fare...". Beh, l'arrivo del campione del Mondo in America ha sconvolto gli equilibri del campionato sotto ogni punto di vista. Era prevedibile.