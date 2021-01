Oscar racconta: “De Bruyne e Salah fallirono al Chelsea perché…”

Adesso brillano rispettivamente con le maglie di Manchester City e Liverpool, eppure, in passato, Kevin De Bruyne e Mohamed Salah avrebbero potuto fare altrettanto con la maglia del Chelsea. Purtroppo per i blues, questo non accadde e a spiegarnee le motivazioni è stato l’ex fantasista brasiliano Oscar ai microfoni di Yellow and Green Football.

Oscar: “De Bruyne infortunato, Salah troppo insicuro”

“De Bruyne giocava bene e ogni tanto dava degli assist, anche a me”, ha esordito Oscar. “C’era un periodo in cui giocavamo insieme io, lui e Hazard e devo dire che andava bene. Però, alla fine, ha avuto ooche occasioni di giocare perché si è infortunato. Penso che in un club che aveva tanti ottimi calciatori in quel reparto fosse normale poi puntare su altri in quel momento”.

Passando a Salah invece… “Beh, con Salah è stato diverso. In allenamento era inarrestabile, ma poi sempre timido e molto tranquillo fuori dal campo. Lo stesso accadeva nelle partite. Come se non avesse la stessa sicurezza vista durante gli allenamenti. Per sua fortuna è cambiato e ora lo abbiamo visto in tutti i club in cui è andato dopo il Chelsea. A volte i giocatori non si sentono a proprio agio con quella pressione”.