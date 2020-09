Oscar: “Via dalla Cina? Solo per il Chelsea o per… Milan e Inter”

Il Chelsea nel cuore, ma la Serie A nella mente e nei ricordi. Il trequartista brasiliano Oscar, attualmente in forza allo Shanghai SIPG in Cina, ha parlato a Fox Sports Brasil del suo futuro e di un possibile trasferimento dopo l’esperienza in Asia.

Oscar: “Da bambino c’erano tanti brasiliano in Italia…”

“Non è il momento di tornare in Europa ancora. Qui sto bene”, ha spiegato Oscar che dal 2017 gioca nella Super League Cinese. “Ho un contratto che spero di rispettare. Ci sono stati degli approcci con alcuni club, ma ora la situazione è difficile per trasferirsi”.

Ma se proprio dovesse scegliere dove andare, Oscar non si nasconde: “Beh, indubbiamente il primo club che sceglierei è il Chelsea, che è il club con cui ho costruito una bellissima storia. Ma devo dire che da bambino guardavo molto il campionato italiano perché c’erano tanti brasiliani: ci sono squadre che mi piacciono molto come Inter e Milan, quindi potrei anche scegliere di andare lì”.

