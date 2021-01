O’Shea non ha dubbi: “Rio Ferdinand è stato il miglior trasferimento del Manchester United, non Cristiano Ronaldo”

Rio Ferdinand e non Cristiano Ronaldo come miglior colpo di mercato della storia del Manchester United. Ne è sicuro John O’Shea, storica ex bandiera Red Devils, che ai microfoni di Stadium Astro ha commentato alcune recenti classifiche stilate in passato sui migliori affari messi a segno nella storia della Premier League.

“Il miglior trasferimento nella storia del Manchester United? Sinceramente darò la preferenza a Rio Ferdinand. Era molto forte ed è diventato un giocatore fondamentale per i Red Devils”, ha detto O’Shea. “È stato un ottimo partner. Rio si è abituato molto bene al club, perché conosceva tanti compagni anche per via della nazionale inglese. È stato un ottimo acquisto. La gente spesso menzionava il suo costo, ma per me ne valeva la pena”. E ancora: “CR7? Sì, anche il trasferimento di Cristiano Ronaldo è vicino al primo posto. Si tratta di due grandi calciatori. Ma se si tiene conto del momento, delle esigenze del club e dell’effetto complessivo che ha avuto. Beh, il trasferimento del Rio Ferdinand è ancora il numero uno per me”.