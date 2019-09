Osvaldo allo scoperto: “Io al Gimnasia? Se mi chiama Maradona…”

Potrebbe esserci una clamorosa novità nel futuro di Pablo Manuel Osvaldo. L’ex attaccante sarebbe pronto a tornare in campo se dovesse esserci la “chiamata giusta”. Secondo alcuni recenti rumors di mercato, il Gimnasia La Plata, nuova squadra di Maradona, sarebbe interressata all’ex Inter, Juventus e Boca Juniors che, però, si è ritirato da circa 3 anni dal mondo del pallone.

Voci che lo stesso Osvaldo ha sentito e che ha voluto commentare ai microfoni di ESPN: “È uscita questa notizia, spero non mi chiamino perché non si può dire no a Diego. Mi metterebbe in difficoltà. Se mi chiama, vedremo. Per ora tutto quello che so è che che il 21 settembre suono col Barrio Viejo (il suo gruppo musicale ndr)…”. E ancora sul suo addio al calcio giocato: “Il mio addio è stata una pagliacciata. Il fumo? Ho fumato tutta la vita e ho giocato nella nazionale Italiana, non succede nulla”.