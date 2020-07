Osvaldo, avventura al Banfield già finita. Il vice-presidente: “Non fa parte della rosa. Ha chiesto tempo…”

Una carriera condizionata senza dubbio dal suo carattere. Pablo Daniel Osvaldo non si smentisce neppure dopo il suo clamoroso ritorno al calcio professionistico. Dopo aver annunciato il ritiro nel 2016, l’ex anche di Inter, Juventus e Roma era tornato in Argentina a gennaio 2020 dopo aveva trovato posto nel Banfield. Un’avventura che, però, sembra già essere giunta ai titoli di coda. Complice probabilmente anche lo stop per il coronavirus, l’attaccante è già fuori dai piani per la prossima stagione.

Osvaldo: addio al Banfield

Come riportano diversi media, tra cui Olè, a parlare della situazione dell’attaccante è stato il vice-presidente del Banfield Oscar Tucker ai microfoni di Info Region spiegando come Osvaldo non abbia preso parte fino ad ora a nessuna seduta virtuale della squadra e come di fatto non faccia più parte della società. “Non fa parte della rosa, così è difficile che continui”, ha spiegato il dirigente. “Abbiamo sempre avuto un dialogo con lui, ma ha parlato con l’allenatore e ha chiesto tempo, la sua permanenza qui è molto complicata”.

L’attaccante, da quanto si apprende, non sta partecipando agli allenamenti virtuali della squadra via Zoom che sono ripresi ormai da diversi giorni. Nonostante il suo contratto abbia come scadenza fissata il prossimo mese di dicembre, sembra che l’addio di Osvaldo sia molto più vicino del previsto…

