Osvaldo torna a giocare: nuova avventura in Argentina

Aveva scelto di appendere gli scarpini al chiodo per dedicarsi alla musica. Ma il richiamo del calcio è stato troppo forte anche per Daniel Pablo Osvaldo. L’attaccante italo-argentino ha deciso di tornare a calcare il terreno di gioco. Lo farà con la maglia del Banfield, il club argentino che lo ha accolto. Il suo ritorno sarà una scommessa di un solo anno. I risultati saranno determinanti per capire se ci sarà un seguito. Osvaldo ha militato in diversi club italiani come Fiorentina, Roma, Juventus e Inter. Con i bianconeri ha conquistato lo scudetto nel 2013/14. Questo il comunicato del club argentino: