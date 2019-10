Ounas, infortunio al ginocchio più grave del previsto. Viera annuncia: “Operato, sarà fuori 2 mesi…”

Brutte notizie per il Nizza e per il Napol: Adam Ounas, esterno algerino in prestito in Francia dagli azzurri, si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico al ginocchio. Salterà gli impegni dei prossimi due mesi.

GINOCCHIO – Aveva tranquillizzato tutti all’uscita dal campo contro nella sfida contro il Monaco, ma per Adam Ounas non ci sono buone notizie. L’infortunio al ginocchi si è rivelato più grave del previsto e il calciatore è stato obbligato all’intervento chirurgico. A confermarlo è stato il tecnico del Nizza, suo attuale club, Patrick Viera in conferenza stampa: “Il calciatore ha dovuto affrontare un piccolo intervento al ginocchio, una cosa che purtroppo si era resa necessaria. Ci vorrà un mese e mezzo se non un paio di mesi per poterlo rivedere nuovamente in campo”. Per Ounas, arrivato in Ligue 1 per trovare spazio e giocare con continuità, una brutta notizia che non farà piacere neppure al Napoli, detentrice del suo cartellino.