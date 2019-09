Ounas spaventa: brutto infortunio in Monaco-Nizza

Momenti di paura in Francia per Adam Ounas, esterno offensivo del Nizza, in prestito dal Napoli. Il giocatore di proprietà del club partenopeo ha disputato il match contro il Monaco poi perso dai suoi per 3-1 ma ha subito un brutto infortunio.

Al 64′ della sfida, l’algerino si è scontrato con Toure, restando a terra dolorante per diversi secondi. Neppure l’intervento dei sanitari ha permesso al classe 1996 di proseguire l’incontro e il tecnico lo ha dovuto sostituire. Uscito in barella, Ounas è stato subito medicato con una vistosa fasciatura attorno alla gamba. Al termine del match, invece, passando vicino ad alcuni giornalisti, il calciatore ha voluto rassicurare che non si tratta della rottura del crociato anche se per capire meglio le sue reali condizioni bisognerà attendere accertamenti. Anche il Napoli starà molto attento alla situazione del suo tesserato.