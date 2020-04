Overmars, che attacco alla Uefa: “Come Trump. Pensano prima ai soldi…”

Duro attacco di Marc Overmars, direttore sportivo dell’Ajax, alla Uefa. Nessun giro di parole per esprimere come l’atteggiamento del massimo organo calcistico europeo nella gestione di questa emergenza coronavirus non gli sia andato a genio.

Come riferito dal Telegraaf, il dirigente non ha usato mezze misure: “Incomprensibile che Uefa e Federcalcio olandese non interrompano definitivamente le competizioni. Sono come Trump una settimana fa: con centinaia di morti ogni giorno, per loro l’economia è più importante della salute”. Di facile comprensione il senso: i soldi prima della salute delle persone. La volontà di riprendere la stagione sportiva sembra vada oltre quella di mettere in sicurezza la popolazione e Overmars non può accettarlo anche in seguito alle vicende che hanno visto il club olandese protagonista con alcuni giocatori in quarantena…

