Owen duro: “Messi, Mbappé e Neymar fanno jogging. Psg non vincerà Champions”

Duro attacco dell'ex attaccante Michael Owen al trio delle meraviglie del Paris Saint-Germain. L'ex calciatore si è aggiunto ai tanti ex del pallone nelle critiche nei confronti dell'atteggiamento in campo di Messi, Neymar e Mbappé a seguito della sconfitta dei parigini in Champions League contro il Manchester City.

Parlando a BT Sport insieme a Rio Ferdinand, Owen ha detto: "Non vinceranno mai la Champions League se Messi, Neymar e Mbappé hanno quell'atteggiamento. La gente dice da anni e anni che il Psg vincerà ma non è mai successo. Questi tre giocatori non hanno assolutamente alcuna voglia e desiderio di tornare indietro (in difesa ndr). Loro camminano, fanno jogging in campo si vede. Non c'è alcuno sforzo da parte loro per la squadra. Non aiutano a recuperare palla e la squadra si troverà sempre in inferiorità numerica, specie contro le grandi squadre".