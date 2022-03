Owen e il futuro di Salah: “Escluso il City, altre squadre passo indietro rispetto Liverpool”

L'ex attaccante sul futuro dell'egiziano

Il calciatore non ha ancora trovato l'accordo per il prolungamento con i Reds e sul suo destino sono diverse le voci nell'ottica di un possibile addio. "Quali sono le opzioni in questo momento per Salah? Puoi andare solo al Manchester City per fare uno step in avanti. Se scegli altre squadre stai facendo un passo all'indietro", ha detto Owen. "Al momento non c'è nessun'altra squadra forte come queste due squadre (City e Liverpool ndr) al mondo. Diamo tempo a tutti, perché i rinnovi di contratto non accadono dall'oggi al domani. Stai parlando di uno dei club più grandi del mondo e di uno dei più grandi giocatori del mondo, e quel giocatore sta per firmare il contratto più importante della sua vita. Penso che sia del tutto normale che le trattative possano trascinarsi un po'".