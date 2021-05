Owen è sicuro: “Mount e Foden possono essere al livello di Mbappé e Haaland”

Parla il vincitore del Pallone d'Oro 2001

La finale di Champions League conquistata da due squadre inglesi - Chelsea e Manchester City - ha mandato su di giri l'ex attaccante Michael Owen che si è detto estremamente contento del risultato ottenuto dalle due formazioni ed in particolare per la crescita di alcuni giocati: su tutti Mason Mount, stellina blues, e Phil Foden, ormai perno Citizens. Come riporta il Daily Mail, l'ex Pallone d'Oro ha parlato a BT Sport spiegando come i due talenti inglesi possano arrivare allo stesso livello di Kylian Mbappé e Erling Haaland regalando grandi emozioni anche al prossimo Europeo.