Owen stronca Maguire: “Imbarazzante. Un grosso problema per il Manchester United”

Il centrale Red Devils ancora criticato

Ancora un risultato flop per il Manchester United e ancora nuove critiche per i calciatori. In modo particolare per Harry Maguire già al centro di tante polemiche. Questa volta è l'ex storico attaccante inglese Michael Owen a parlare del difensore nel corso di Premier League Productions come riportano Metro e il Mirror .

PROBLEMA - "Ho temuto per lui in diverse occasioni. E' stato imbarazzante", ha detto Owen analizzando alcune azioni di Maguire contro il Southampton ed in particolare un possibile fallo da rigore che, per sua fortuna, non è stato fischiato. "Il vero problema è la mancanza di velocità e agilità. Non ha ritmo e quando un avversario lo punta hai paura di vedere cosa proverà a fare. Pensi che voglia provare a riscattarsi ma poi finirà per rischiare di combinare qualcosa. Ripeto, l'abbiamo detto più volte: la mancanza di ritmo è il vero problema".