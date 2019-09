Owen sui Beckham: “David e Victoria si comportavano da superstar”

Michael Owen torna a far discutere. Dopo le stoccate al Newcastle, ad Alan Shearer e a Fabio Capello, l’ex fenomeno del calcio inglese ha punzecchiato David Beckham e la moglie Victoria: “Anche se abbiamo finito per vivere vicino a David e Victoria, eravamo due famiglie inglesi dalla vita sociale completamente diversa. Dato che mia moglie Louise e Victoria erano sole e dovevano prendersi cura dei bambini, occasionalmente si trovavano all’allenamento. E’ lì che è nata la loro amicizia. Non mi piaceva muovermi nelle alte sfere. Invece, David e Victoria agivano come superstar, si muovevano in una stratosfera sociale. Non ho mai avuto la sensazione di essere nella cerchia di amici di David”.