Oxlade-Chamberlain sta con Coutinho: “Non deve dimostrare nulla”

Nuova avventura per Philippe Coutinho. L’attaccante brasiliano si prepara alla sfida intrapresa accettando il trasferimento al Bayern Monaco. Il club bavarese vuole tornare presto al vertice in Europa. Tuttavia, resta qualche dubbio sulla sua capacità di tornare sui livelli del Liverpool. Un esempio viene fornito dalla domanda di BT Sport: “Riuscirà Coutinho a smentire gli scettici al Bayern?”. In soccorso del giocatore brasiliano arriva un ex compagno: Alex Oxlade-Chamberlain. Il centrocampista del Liverpool ha risposto su Instagram alla domanda posta da BT Sport: “Coutinho non ha assolutamente bisogno di dimostrare nulla”. Una bella manifestazione di solidarietà tra vecchi amici.