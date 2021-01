Ozil al Fenerbahce: oltre 300 mila persone hanno tracciato il suo volo da Londra a Istanbul…

Mesut Ozil al Fenerbahce è senza dubbio il trasferimento con più rilevanza mediatica di queste ore nel mondo del calcio. Il trequartista tedesco lascia l’Arsenal per andare in Turchia nel club dei suoi sogni come ha confessato nelle scorse ore il diretto interessato.

Tanti i commenti a proposito di questa trattativa come tanta era l’attesa per l’ok ufficiale per l’affare. Una prova della trepidazione dei tifosi turchi per il grande colpo di mercato è rappresentata da un’insolita attività relativa al sistema di tracciamento dei voli dall’aeroporto di Londra a quello di Istanbul. Come riporta ESPN, infatti, nella notte, l’arrivo di Ozil in Turchia è stato monitorato da ben 312.676 persone. Un’infinità di tifosi, appassionati o semplicemente curiosi che volevavo assicurarsi che l’affair Ozil fosse reale. Numeri da vero fuoriclasse. Si spera che da tante aspettative possa esserci una nuova svolta nella carriera del campione classe 1988.