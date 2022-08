Ozil debutta horror con le riserve del Basaksehir: perde 7-1

Il tedesco è passato dal Fenerbahce all'Istanbul Basaksehir.

Tutti ancora lo ricordano per le sue prodezze tra Real Madrid e Arsenal ma a quanto pare da qualche stagione, non sembra esserci traccia di quel fortissimo Mesut Ozil che incantava tutti. Negli ultimi anni, infatti, il fantasista ha fatto parlare di sé più per episodi negativi piuttosto che per goal o assist.

Questa estate il trasferimento dal Fenerbahce all'IstanbulBasaksehir col quale ha iniziato la sua avventura in queste ore.

Ozil, chiaramente ancora fuori forma e non al passo con i compagni, ha giocato, come spiegato da GOAL, con le riserve per mettere minuti nelle gambe e migliorare la condizione.

Il suo esordio, però, è stato decisamente da dimenticare. Il fantasista è sceso in campo nella Reserve League, ma la sfida contro il Kasimpasa ha visto i suoi perdere con un nettissimo 7-1. Per Ozil, per la verità, solo i 45 minuti iniziali, ma la batosta resta.

Il classe 1988 non gioca una gara da 4-5 mesi e, come ha sottolineato il suo allenatore Emre Belozoglu, ha bisogno di tempo per rimettersi in forma. La speranza è che possa al più presto trovarla per entrare nei meccanismi della prima squadra.