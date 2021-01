Ozil: “Fenerbahce in Turchia come Real Madrid in Spagna. Tutti vorrebbero giocarci”

La televonela Ozil-Arsenal è destinata a continuare, anche se il calciatore pare abbia dato qualche indizio in più sul suo futuro parlando sui social e rispondendo alle domande dei sui seguaci. Il trequartista dei Gunners ha avuto modo di esporre il suo pensiero su cosa accadrà una volta lasciato il club di Londra, da capire se ora o in estate.

Ozil: “Fenerbahce come il Real Madrid”

“Continuerò sicuramente a giocare dopo la fine del mio contratto con l’Arsenal”, ha spiegato Ozil. “Ci sono due Paesi in cui voglio giocare prima del mio ritiro: Turchia e USA. Se dovessi andare in Turchia, potrei firmare solamente col Fenerbahce. Sono cresciuto come tifoso del Fenerbahce da bambino in Germania. Anzi, credo che ogni persona tedesco-turca sostiene una squadra turca quando cresce in Germania. E il mio era il Fenerbahce. Il Fenerbahce è come il Real Madrid in Spagna. Il più grande club del Paese”.