Ozil: “Fenerbahce sogno d’infanzia e primi mesi gratis. Chiuderò carriera qui”

Il tedesco promette amore al club turco e sottolinea come la sua intenzione è di dire addio al calcio al termine del suo attuale contratto.

Nelle scorse settimane si era parlato del futuro di Mesut Ozil che dopo essere stato messo fuori rosa dall'Arsenal si era trasferito in Turchia al Fenerbahce . Qui, dopo un avvio importante, le cose non sono andate come ci si aspettava e, complice anche un feeling non idilliaco col tecnico, il giocatore era stato allontanato dalle gare nonostante un contratto ancora di due anni. Una situazione che sembrava poter portare all'addio del tedesco cosa che in realtà non avverrà.

Prima le parole del suo agente, poi quello che è stato a tutti gli effetti uno sfogo del diretto interessato. Su Twitter, Ozil ha tenuto a ribadire la propria posizione: "Sono costretto a fare una dichiarazione in merito alle false informazioni che circolano sul mio futuro in un altro club", ha esordito con un post il giocatore. "Sono orgoglioso di dire che ho raggiunto il mio obiettivo nella carriera andando a firmare con il Fenerbahce, l'amore della mia infanzia. Per giunta non sono stato nemmeno pagato per i primi sei mesi. Pertanto, sono pronto a ripetere ancora una volta che non chiuderò la mia carriera in un'altra squadra, ad eccezione del Fenerbahce. Per tutta la durata del mio contratto, il mio unico obiettivo è donarmi completamente a questo club. Questa decisione è definitiva e fuori discussione. Tuttavia, se la dirigenza del club deciderà diversamente, lo accetterò con rispetto. Da parte mia ci sarà piena dedizione per tutto il tempo. La cosa principale è il Fenerbahce. Con amore e rispetto per i grandi tifosi del club".