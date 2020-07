Ozil, la confessione agli amici: futuro in Turchia o in MLS

Che il rapporto tra Arsenal e Mesut Ozil non fosse più quello di una volta era noto. Il trequartista Gunners è da tempo al centro di diversi rumors che lo vogliono in rotta con la società e prossimo all’addio. Nonostante le ripetute conferme della sua volontà di portare a termine il contratto con la società londinese, le indiscrezioni continuano a susseguirsi. In Inghilterra, i tabloid avrebbero svelato quale sarà il destino del tedesco.

Ozil: confessione sul futuro agli amici

Mesut Ozil sta pianificando l’addio all’Arsenal dopo le ultime polemiche con tecnico e spogliatoio. Secondo il Sun il giocatore starebbe ipotizzando un futuro negli States o in Turchia. Spesso accostato a qualche team di MlS ma anche al Fenerbahce, Ozil avrebbe confidato agli amici che prenderà in considerazione solo queste due piste, confermando le indiscrezioni di mercato. A pesare riguardo ad una sua cessione l’alto ingaggio, da sempre vero problema dei Gunners per provare a ‘piazzarlo’.

QUI LE NEWS DI GOSSIP