Ozil, l’agente: “Ama l’Arsenal ma la situazione è difficile. Futuro in Italia? Lui un 10 puro che può servire a molte squadre”

Separato in casa e senza alcuno spiraglio di poter tornare a giocare con la maglia del club che ama. Mesut Ozil sta vivendo dei mesi davvero complicati all’Arsenal: fuori dalla lista per la Premier League e da quella di Coppa, il trequartista tedesco continua ad allenarsi senza alcuna apparente opportunità di convincere Arteta a puntare di nuovo su di lui. Intervenuto ai microfoni di TMW, il suo agente Erkut Sogut ha spiegato lungamente la posizione del proprio assistito.

Caso Ozil: parla il procuratore

“Non è una situazione facile. Ama il club e i tifosi in modo profondo ed è profondamente dispiaciuto che non gli sia stata concessa una chance in questa stagione”, ha detto l’agente. “Mesut è stato il giocatore che ha raggiunto quota 50 gare di Premier con assist più rapidamente di ogni altro, in 141 apparizioni e l’Arsenal avrebbe bisogno esattamente di questo tipo di creatività, specie in un momento così. Dicono che è stato messo fuori per ‘ragioni calcistiche’, ma non è qualcosa che posso commentare. Credo che i tifosi lo rivogliano in campo come si è sentito anche nell’ultima gara quando hanno intonato il suo nome”.

Sul momento del calciatore: “Lui si sta allenando sempre più duramente che mai. A casa ha una palestra, in giardino e in garage. Quindi oltre al lavoro che fa col club, si allena anche a casa, da solo. Questo dimostra la sua professionalità, tutta la sua serietà”. “Ozil il più pagato dell’Arsenal e non gioca? Credo sia una vergogna che Mesut non stia giocando. Chiaro, tutti si concentrano sul suo stipendio e capisco anche il perché. Però, da una prospettiva personale, dico che è uno spreco considerato il suo talento e la sua creatività. Ho parlato con l’Arsenal alcuni giorni prima della campagna trasferimenti estiva e ho detto loro i sentimenti di Mesut, la sua voglia di restare e quanto amasse il club. E non mi hanno mai detto che non sarebbe stato messo in lista”.

Sul futuro: “Se lascerà l’Arsenal a gennaio? Non si può mai sapere… Chiaro, ci sono tanti club interessati nel prenderlo. Ma non è cambiata la sua volontà di onorare il suo contratto e giocare ancora. Lui è un uomo di parola, leale, e la lealtà è dura da trovare in questi tempi”. “Se può finire anche in Italia magari alla Juventus, all’Inter o al Milan? La Serie A è una grande lega e sono certo che queste squadre potrebbero beneficiare delle capacità di Mesut Ozil. Lui è un numero 10 puro, tanti club italiani giocano con un calciatore in quel ruolo. Però, ribadisco: si sta concentrando totalmente sui suoi allenamenti col club e a casa, sulla beneficienza e sui suoi business fuori dal campo. Non sta pensando ad altre società”.