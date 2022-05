Ozil, l’agente: “Arteta non lo voleva più all’Arsenal. Si ritirerà in Turchia”

L'agente del calciatore parla tra passato e futuro

ARSENAL - "Ho sempre chiesto un trattamento uguale agli altri calciatori per Ozil. Solo questo. All'Arsenal però, dopo averlo messo fuori rosa per le gare di Coppa, lo hanno fatto fuori anche da quella della Premier League e ci hanno avvisato pochi giorni prima della chiusura del mercato. Era tardi per reagire", ha spiegato l'agente del fantasista. "Per me è stata una sorpresa vederlo messo fuori rosa prima per l'Europa e poi per il campionato. Semplicemente l'allenatore (Arteta ndr) non lo voleva in rosa. Lo si doveva accettare, cosa potevamo fare?". E ancora sul rapporto col manager: "Hanno anche giocato insieme ed erano buoni compagni, poi è diventato allenatore e da lì tutto è cambiato. Non era più una relazione 'sei mio amico'". "Lui ha sempre detto di essere un Gunners e non poteva giocare ancora in Premier League. Ecco perché siamo andati in Turchia".