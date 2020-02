Ozil, l’ex compagno Elneny rivela: “Andrà al Fenerbahce. Canta sempre le loro canzoni…”

Mesut Ozil potrebbe andare al Fenerbahce. Il trequartista dell’Arsenal è ancora una volta chiamato in causa nei rumors di mercato. In questo caso, però, a parlarne è un suo compagno, o meglio un ex: Mohamed Elneny, di proprietà dei Gunners ma al Besiktas.

Come riporta il Sun, il calciatore ha parlato a beInSports del futuro di Ozil rivelando anche un particolare retroscena relativo ai suoi gusti… musicali.

AL FENERBAHCE – Elneny non ha dubbi sul futuro dell’ex compagno e ammette: “Mesut ama davvero il Fenerbahce. Parla sempre del club turco e dei suoi tifosi. Se mi chiedessi quale sarà il suo futuro ti direi che Ozil andrà in Turchia. Cerca sempre di infastidirmi con le canzoni e i cori del Fenerbahce”. Nonostante le recenti parole dell’agente di Ozil, quindi, le possibilità di vederlo partire sembrano essere parecchie e chissà che nella prossima stagione i due ex compagni non possano trovarsi l’uno davanti all’altro in ‘un derby’ turco…