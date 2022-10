Ozil, messaggio dall’ospedale: operato alla schiena e stop di almeno 3 mesi

Il fantasista sta provando a risolvere i suoi problemi fisici.

Redazione ITASportPress

Da anni lontano dagli standard a cui aveva abituato, Mesut Ozil sta provando a tornare in forma per una seconda e ultima parte di carriera soddisfacente. Dopo l'addio all'Arsenal, una serie di avvenuture non andate come sperava, anche a causa di alcuni problemi fisici. Tra questi quello alla schiena che non gli ha dato tregua negli ultimi anni.

Ecco perché, come precedentemente annunciato dal diretto interessato, il fantasista tedesco di origine turca ha deciso di operarsi e in queste ore si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere, definitivamente, tale situazione.

Il trequartista dell'Istanbul Basaksehir ha postato sui social una foto dalla sala operatoria, in cui ha ringraziato tutti per i messaggi di supporto. Ozil starà fuori per circa tre mesi e salterà entrambe le sfide di Conference League contro la Fiorentina. Come sottolineato dal Sun, il giocatore aveva detto prima dell'operazione: "Grazie a tutti per l'appoggio, mi devo operare e spero di tornare a dare una mano sul campo molto presto anche se il recupero sarà un po' più lungo del previsto".