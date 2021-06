Ozil omaggia Sergio Ramos: “La più grande leggenda del Real Madrid”

Il tedesco ha reso omaggio al Gran Capitan che dirà addio ai blancos

Il Real Madrid e Sergio Ramos si diranno addio ufficialmente in queste ore. Ieri il comunicato ufficiale e quest'oggi la conferenza stampa che confermerà il tutto. Già nella notte, però, sono stati tanti i messaggi dei tifosi blancos per il Gran Capitan che dopo 16 anni lascia "casa sua". Tra questi, anche il bel tweet di Mesut Ozil, storico ex madrileno e compagno dello spagnolo.