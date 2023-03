Ozil si ritira: “Lascio il calcio professionistico. Grazie a tutti”

A 34 anni Mesut Ozil ha annunciato il ritiro immediato dal calcio giocato. Il tedesco, nelle ultime stagioni in Turchia, ha comunicato ufficialmente via social, su Twitter e su Instagram, la decisione di appendere gli scarpini al chiodo: "Ciao a tutti, dopo considerazioni e riflessioni annuncio il mio ritiro immediato dal calcio professionistico", si legge nella lettera scritta dall'ormai ex calciatore.