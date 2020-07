Palmeiras, la squadra perde il derby e i tifosi devastano la porta d’ingresso del club

Dopo il derby perso per 1-0 contro il Corinthians in casa Palmeiras si è scatenato il caos. I tifosi non hanno digerito la sconfitta contro i rivali sportivi e l’hanno dimostrato con un atto vandalico.

LA SCONFITTA

La sconfitta del Palmeiras è arrivata ad opera del difensore Gil, che ha portato in vantaggio il Corinthians e ha permesso alla sua squadra di vincere una partita molto combattuta dentro e fuori dal campo. Con questo risultato i Verdao restano nella parte alta della classifica, mentre i Timao mantengono le proprie possibilità di qualificazione alle fasi finali del campionato di San Paolo.

PORTE DISTRUTTE

L’ingresso della sede della società brasiliana è stata distrutta dai tifosi inferociti in seguito alla sconfitta contro il Corinthians. Pare che il gesto sia stato compiuto mercoledì sera, e sebbene sia durato pochi minuti ha lasciato parecchia devastazione. Sono stati distrutti, oltre che i cancelli, anche i televisori all’interno della struttura. La polizia brasiliana sta indagando.