Palmeiras, Scolari e la battuta infelice: “Magari si schianta l’aereo…”. Poi le scuse: “Non mi riferivo ai giocatori”

Felipe Scolari, allenatore del Palmeiras, ha avuto una pessima caduta di stile. Dopo il 4-0 dei suoi in Copa Libertadores, l’allenatore si è lasciato andare ad una battuta infelice: “Se cadesse l’aereo sarei felice per alcuni”.

Come riporta AS, infatti, Scolari, dopo il successo contro il Godoy Cruz e il passaggio ai quarti di finale della competizione, non ha potuto festeggiare al meglio il risultato positivo ottenuto complice una dichiarazione che ha generato tante polemiche. Al termine della gara, infatti, il tecnico ha detto: “Rinforzi? Mattos, Cicero e il presidente sanno chi trattare. Lavoreranno con i nomi che gli do, ma non li dirò qui. Tra l’altro domani l’aereo potrebbe schiantarsi e morirebbero tutti. Se questo accadesse lancerei dei fuochi d’artificio per alcuni”.

Una frase che, soprattutto in Brasile, dopo la disgrazia della Chapecoense nel 2016 che è costata la vita a 71 passeggeri, tra cui quasi l’intera squadra, non ha fatto altro che scatenare l’ira dei media e della popolazione tanto che lo stesso Scolari è stato costretto a fare un passo indietro: “Non era riferita ai giocatori, voi (i giornalisti, ndr) non avete capito la mia battuta“. Il danno, però, è stato fatto. La settimana scorsa, tra le altre cose, proprio il volo che trasportava il Palmeiras aveva subito dei problemi costringendo la squadra ad atterrare con diverse ore di ritardo rispetto al ruolino di marcia.