Palmeiras sconfitto dal Chelsea: tifoso morto dopo colpo d’arma da fuoco

Scontri tra fan brasiliani dopo la finale persa in Coppa del Mondo contro il Chelsea: un uomo è stato ucciso

Redazione ITASportPress

Non solo l'amarezza a livello sportivo, ma anche una tragedia che sarebbe stata evitabile. Il Palmeiras piange per la sconfitta nella finale del Mondiale per Club contro il Chelsea ma soprattutto si rattrista per la morte di un suo tifoso.

Come riportato da Reuters, infatti, un sostenitore del Palmeiras è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante una rivolta iniziata mentre era in corso la finale della Coppa del Mondo per club dove, come detto, il club brasiliano è stato battuto dal Chelsea.

L'uomo, che secondo le forze dell'ordine era una guardia carceraria in pensione, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco fuori dallo stadio Palmeiras a San Paolo, in Brasile, dove migliaia di tifosi si erano radunati per guardare la partita sul grande schermo.

Da quanto si apprende, la polizia ha usato gas lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere la folla. Da capire cosa sia successo, invece, all'uomo che ha perso la vita. Le riprese della telecamere saranno analizzate per identificare chi ha dato inizio alla rivolta. Per il momento ci sarebbe stato un arresto.