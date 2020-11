“Palpa” parti intime dell’avversario in Preston-Sheffield: Darnell Fisher rischia 3 turni di squalifica

Succede anche questo in un campo di calcio: tra rivali, al momento di un calcio d’angolo, qualche contatto proibito e… “a luci rosse”. Vedere per credere quanto accaduto in Preston-Sheffield tra Darnell Fisher e Callum Paterson.

I due calciatori si stanno marcando, quando ad un certo punto una mano galeotta “palpa” le parti intime del rivale. Fisher dà prima una toccatina con la sinistra, poi rincara la dose con la destra. Un gesto che non è certamente passato inosservato alle telecamere e ai social dove tra iralità ed incredulità la scena è diventata subito virale. Come scrive il Daily Mail, per l’autore del gesto si prospetta una pesante squalifica di almeno 3 turni. Infatti, il suo comportamento potrebbe rientrare negli atteggiamenti ritenuti aggressivi. In queste ore si attende il verdetto ufficiale sul provvedimento da parte dalla FA inglese.

Come molti utenti hanno sottolineato, per altro, Fisher non è nuovo a “palpatine” simili dato che in precedenza era stato pizzicato a disturbare gli avversari con tocchi sul sedere.