Paolo Montero dopo la Samb allenerà la squadra che tifa il Papa

Oggi in conferenza stampa Paolo Montero ha spiegato cosa vuol dire essere del San Lorenzo

Si è chiusa ieri ufficialmente l'avventura alla Sambenedettese di Pablo Montero. Questo il comunicato del club rossoblù: “L’A.S Sambenedettese comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il responsabile tecnico della prima squadra Paolo Montero. Nel ringraziare sentitamente mister Montero per l’encomiabile lavoro svolto in questi anni, il club augura al tecnico le migliori fortune professionali per il futuro”. Per l'ex Juventus adesso si apre una nuova avventura stavolta in Sudamerica. Sempre ieri è arrivato l’annuncio ufficiale dell’approdo di Paolo Montero sulla panchina del San Lorenzo, la squadra argentina per cui fa il tifo Papa Francesco. Il nuovo allenatore in sala stampa durante la presentazione ha detto: "Non interpreto il calcio come un sacrificio perché facciamo quello che amiamo. È uno sforzo: e lo sforzo non si negozia. Voglio che le persone si identifichino con questa squadra. Ho visto una rosa con tante qualità. Durante il precampionato vogliamo rafforzare il senso di appartenenza, sia verso la maglia che verso il gruppo. Sono cose che ti danno una marcia in più nei momenti importanti. Il calcio è più semplice di quanto si pensi".