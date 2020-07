Papà Griezmann risponde a Setien: “È solo un passeggero”

Che il Barcellona stia attraversando un momento difficile della propria storia recente sul piano sportivo ed economico è noto ormai da tempo.

L’operazione Arthur-Pjanic con la Juventus è stata stroncata da tifosi e addetti ai lavori, ma è la dimostrazione delle sofferenze di bilancio della società, che sul campo insegue comunque ancora la doppietta Liga-Champions League pur avendo già vissuto il cambio della guardia in panchina da Ernesto Valverde a Quique Setien.

Bufera nello spogliatoio

Proprio l’ex tecnico del Betis non sarebbe però in sintonia con buona parte dello spogliatoio, compreso Antoine Griezmann. Il francese, in campo per appena due minuti contro l’Atletico Madrid nella partita pareggiata 2-2, è stato attaccato dall’allenatore, che lo ha relegato in panchina in tre delle ultime quattro partite.

La risposta dell’entourage del Petit Diable è stata immediata e dura. Ad incaricarsene è stato il padre del giocatore, Alain: “Per chiedere perdono bisogna avere le chiavi del camion, e questo non è il suo caso, perché è un semplice passeggero” il durissimo commento, cancellato dopo poche ore, di Griezmann sr sul proprio account Instagram.

La sensazione è che il botta e risposta sia appena iniziato, ma c’è una stagione da salvare…