Papin, che stoccata a Icardi: “Dubbi sulla sua personalità. Non ama la concorrenza e non difende”

Tornato al gol alla prima di Pochettino al Parco dei Principi, Mauro Icardi non ha neppure il tempo di godersi il ritorno in campo dopo l’infortunio che già piovono diverse critiche nei suoi confronti. A parlare è la leggenda del calcio francese Jean-Pierre Papin che ai microfoni di France Football non le manda certo a dire sull’ex Inter.

I dubbi di Papin su Icardi

“Quando l’ho visto giocare per un anno, non ho avuto l’impressione che volesse fare di tutto per imporsi. Come è possibile? Nel suo linguaggio del corpo, non ho visto l’impulso, quel qualcosa in più. Da quello che ho visto di lui, ho grandi dubbi sulla sua personalità“, ha detto Papin su Icardi.

“Sento che non gli piace la concorrenza. All’Inter è stato impressionante ma è stato protagonista e capitano indiscusso. A Parigi, è una star ‘normale’ ed è dietro a Neymar, Mbappé e anche altri. Certo, è un marcatore, sa mettersi davanti alla porta e sa intuire dove finirà la palla. Questo è l’ideale se sei circondato da giocatori con visione di gioco come Neymar, Mbappé e Di Maria. Però… tra le altre cose non gli interessa difendere“.