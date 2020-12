Papin esalta Benzema: “Ha frenato le sue ambizioni quando giocava con CR7 ma ora è di gran lunga il migliore della sua generazione”

“Il migliore della sua generazione”. Questa la certezza di Jean-Pierre Papin, storico ex calciatore francese, che parlando ai microfoni de L’Equipe ha esaltato le doti di Karim Benzema, centravanti del Real Madrid.

Dopo i complimenti arrivati direttamente dal suo allenatore Zidane, ecco altre parole al miele nei confronti del bomber blancos assoluto protagonista in Spagna: “Benzema è di gran lunga il miglior giocatore della sua generazione, è molto completo”, ha detto Papin. “Mi piace il modo in cui fa assist, partecipa alle azioni della squadra. Come crea e allo stesso tempo realizza. Lui non solo fa gol, ma è lì per dare vita al tutta l’azione offensiva”.

E ancora: “La sua longevità al Real Madrid è incredibile. In un club del genere, dove non è facile restare o sistemarsi, lui è arrivato, si è imposto quando era in competizione con grandi giocatori. Ha evoluto il suo stile mettendosi al servizio di Cristiano Ronaldo. Può sembrare semplice, ma ha avuto il merito di frenare le sue mere ambizioni di fare gol per creare armonia con una stella del genere”.