Papin: “Se il sogno di Mbappé è il Real Madrid deve andarci o se ne pentirà”

L'ex calciatore non ha dubbi su cosa dovrebbe fare la stellina francese

Jean-Pierre Papin, storico ex calciatore, parlando ad Eurosport France, non ha avuto dubbi riguardo a ciò che la stellina parigina dovrebbe fare e ha dato un consiglio a lui e non solo. "Un giocatore, se ha dei sogni, deve realizzarli. Per questo dico che se il sogno di Mbappé è quello di giocare nel Real Madrid, deve andarci, altrimenti se ne pentirà per il resto della sua vita", ha dichiarato l'ex di Marsiglia, Milan e Bayern.