Papu Gomez e la Copa del Rey contro il Barcellona: “Speriamo che Messi non sia in giornata…”

Alejandro Papu Gomez è pronto alla sua prima finale con la maglia del Siviglia. Questa sera, la squadra di Lopetegui sfiderà il Barcellona nella gara di ritorno della semifinale di Copa del Rey con un vantaggio importante dovuto al 2-0 maturato all’andata. L’ex Atalanta ha parlato ai microfoni di ABC Sevilla in vista della gara.

Siviglia, Gomez vuole la finale

“Se siamo arrivati qui e siamo ad un passo dalla finale è merito dei miei compagni che hanno dato tutto per arrivare a questo turno”, ha spiegato Papu Gomez. “Io ho preso parte ai quarti di finale e ho partecipato alla semifinale d’andata, ma c’è ancora uno step da fare per arrivare alla finale. Manca ancora un passo. Sappiamo che sarà una partita non semplice. Fare risultato al Camp Nou non è facile, ma abbiamo un bel vantaggio e penso che saremo obbligati a fare meglio rispetto all’andata”.

Poi, un pensiero sul connazionale Lionel Messi: “Non devo certo dire io della pericolosità di Messi. Leo quando si esalta è capace di fare cose incredibili. Nessuno può fare certe cose se non lui. In ogni caso ci sono anche altri calciatori. Però, certo, speriamo solo che Leo non sia nella sua migliore giornata…“, ha ammesso Papu Gomez.