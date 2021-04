Papu Gomez: “Felice per il gol. Obiettivo quarto posto e non solo”. E Lopetegui ‘lo coccola’…

Un gol da tre punti per Alejandro Papu Gomez che regala il successo al Siviglia contro il Celta Vigo. Entrato nella ripresa al posto dell’ex Milan Suso, l’ex Atalanta trova il gol che vale il 4-3 esterno. Nel dopo partita sia l’argentino che il tecnico si sono mostrati molto contenti per il risultato ottenuto.

Papu Gomez decisivo

Come riporta ABC, Gomez ha espresso la sua grande gioia per il successo e per la sua rete decisiva: “Sono molto contento per il mio gol. Mi rende davvero molto felice. Sapevo che i tre punti sarebbero stati molto importanti. La squadra meritava il successo per la mentalità e la voglia di non mollare mai”, ha detto l’argentino. “Penso che il lavoro paghi sempre. Io mi sto impegnando molto per mostrare la versione migliore di me. Questo gruppo mi sta aiutando parecchio a farlo. Nell’intervallo Lopetegui ci ha detto che dovevamo aumentare l’intensità e salire di più aumentare la pressione. Tutta la squadra, da Bono a chi è entrato nella ripreso lo ha fatto anche con grande fatica. Volevamo la vittoria e siamo felicissimi”.

Nelle parole del Papu anche grande ambizione: “Sappiamo che questi tre punti sono importanti per assicurarci il quarto posto ma non dobbiamo guardare solo chi ci sta dietro. Vogliamo guardare anche avanti. Prendiamoci sì il quarto posto ma se arriva anche altro siamo pronti ad accoglierlo…”.

PARLA LOPETEGUI – Anche il tecnico del Siviglia Lopetegui ha voluto elogiare l’operato di Gomez in conferenza stampa: “Sono felice chiunque sia a segnare il gol vittoria, l’importante è che la squadra vinca. Ma sono molto felice del Papu, è un giocatore d’esperienza che ci sta aiutando molto. È arrivato a gennaio e a volte trova spazio, altre meno. Non abbiamo mai avuto dubbi sulla qualità, sulla personalità e sulla mentalità del Papu”.