Papu Gomez, guarda che Siviglia: la squadra “baila” e segna dopo azione da record in Spagna

Dopo l’addio all’Atalanta, Alejandro Papu Gomez è pronto per un’altra avventura nella sua carriera sportiva. Il fantasista argentino ha firmato col Siviglia e presto sarà protagonista in campo con gli spagnoli. Intanto, i suoi nuovi compagni, hanno fatto vedere – se ce ne fosse bisogno – di cosa sono capaci. Nella sfida di Copa del Rey contro il Valencia, ecco un’azione da record con tanto di ciliegina finale: il gol.

Papu Gomez, guarda che Siviglia!

Come riporta Opta, in occasione del secondo gol realizzato dal Siviglia e nello specifico da Luuk de Jong nella sfida di Copa del Rey contro il Valencia, la nuova squadra del Papu Gomez ha dato sfoggio di tutta la sua bravura nel palleggio. Infatti, il tocco vincente dell’attaccante è arrivato dopo una sequenza di ben 37 passaggi consecutivi, in cui tutti gli 11 giocatori andalusi hanno toccato la sfera.

Si tratta di un record assoluto per una squadra spagnola della Liga. Nessun club iberico, tra campionato e altre competizioni ufficiali, era riuscito in tale impresa. Insomma. Il Siviglia “baila” già anche senza Papu…