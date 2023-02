Papu Gomez, intervento alla caviglia: “Sacrificio al Mondiale. Ora lo pago”

"Tutto è iniziato così", ha esordito Papu Gomez pubblicando l'immagine dello scontro con Leckie dell'Australia al Mondiale in Qatar. "Non mi pento di nulla, ho dato tutto me stesso per vincere il Mondiale e oggi la mia caviglia sta pagando questo sforzo. Quanto è stato bello questo sacrificio! Lo stesso sforzo che ho fatto per tornare due mesi dopo a Siviglia, provando di tutto... Domani (oggi ndr) devo operarmi perché quello che abbiamo fatto non è abbastanza per migliorare. Non sarà affatto facile, andrò avanti giorno per giorno, con la convinzione e la tranquillità di dare tutto me stesso come ho sempre fatto".