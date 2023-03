Papu Gomez, permesso negato dal Siviglia per festa Argentina: “Un grande dolore”

Il calciatore, infortunato, non ha ricevuto il permesso di andare in Argentina per godere, da spettatore, della festa in Patria per l'Albiceleste.

Alejandro Papu Gomez non potrà essere presente alle amichevoli contro Panama e Curaçao con la sua Argentina. Il calciatore non avrebbe giocato e non risultava convocato dal CT Scaloni perché infortunato ma non potrà comunque viaggiare a causa del divieto del suo club, il Siviglia.

La società, infatti, non avrebbe autorizzato l'argentino a viaggiare verso "casa sua" in Sudamerica per poter partecipare alla festa che ci sarà al Monumental di Buenos Aires in occasione della prima uscita dei freschi vincitori della Coppa del Mondo. L'Albiceleste scenderà in campo prima nella capitale e poi a Santiago del Estero dove sarà accolta trionfalmente dai tifosi e dai media.

Sui social, il Papuha espresso tutto "il suo dolore" per questa situazione ma non ha fatto accenno al club: "Purtroppo a causa del mio infortunio non potrò viaggiare per salutarvi e abbracciarvi, è un grande dolore e tristezza perché mi sarebbe piaciuto essere lì e sentire tutto il vostro amore e affetto. Grazie per i vostri messaggi e sono sicuro che ci rivedremo! Qui continuerò a riprendermi per giocare ancora. Vi abbraccio a distanza! Godetevi la Scaloneta e quel meraviglioso gruppo".